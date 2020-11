In Lombardia 207 decessi, calano ricoveri in intensiva

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Sono 207 i decessi per Covid in Lombardia, dove il numero delle vittime da inizio pandemia sale a 21.212. Diminuiscono di 8 i ricoveri in terapia intensiva, che sono 934 in totale, e di 118 quelli in altri reparti, arrivati a 7.996. Sono 5.697 i nuovi positivi e sono stati effettuati 44.231 tamponi, con un rapporto del 12,8% tra contagi ed esami. Sono 3.118 i guariti o dimessi. A Milano i nuovi casi sono 2060, di cui 1.020 in città. Nella provincia di Monza e Brianza sono 666, a Varese 559, a Como 464.