COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - In Lombardia sono 207 i decessi per Covid in un solo giorno, ma il dato incoraggiante arriva dai ricoveri in calo: -8 in terapia intensiva e -118 in altri reparti. Si comincia dunque a guardare con lieve ottimismo al futuro, sia per la zona rossa che potrebbe a breve trasformarsi in arancione, sia per il vaccino in arrivo. La direzione generale dell'assessorato regionale al Welfare ha reso noto oggi che saranno oltre 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del vaccino Covid in Lombardia, tra operatori sanitari, sociosanitari e amministrativi degli ospedali pubblici, delle Rsa e ospiti di queste ultime. Undici le Asst lombarde che sarebbero pronte a stoccare le scorte nei congelatori a -70 gradi.

Buone notizie arrivano anche dal Pio Albergo Trivulzio: l'incidenza "del numero di positivi sui tamponi effettuati" tra ospiti e pazienti "è dello 0,49%", mentre fra il personale "è dello 0,41%".

L'economia tenta di rimettersi in moto non senza difficoltà.

La sessantesima edizione del Salone del mobile di Milano in programma nel 2021 si svolgerà dal 5 al 10 settembre, e non nel classico periodo di aprile. Lo ha annunciato "con sollievo" Claudio Luti, presidente del Salone. "E' la data più in sicurezza possibile, anche per il vaccino", ha detto Luti.

Riprendono timidamente anche i collegamenti diretti con la Cina. È decollato oggi alle 13:45 dall'aeroporto di Milano Malpensa il primo volo covid free internazionale, operato da Neos, con destinazione Nanchino.

Sul versante sportivo, infine, una buona notizia per l'Inter: il centrocampista Marcelo Brozovic è risultato negativo al tampone di controllo. Il giocatore potrebbe essere convocato per la sfida di sabato contro il Sassuolo. (ANSA).