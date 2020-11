Fontana, rispetto diventi parte di noi

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Mi sembra davvero incredibile che ancora oggi ci dobbiamo trovare per discutere di dignità e rispetto della donna. Questioni che dovrebbero essere parte di noi stessi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla presentazione del volume 'I muri del silenzio' in occasione della 'Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne'.

"Proprio oggi in Italia - ha aggiunto Fontana - due donne hanno subito violenza e sono state uccise. Cose che appaiono veramente incredibili. Purtroppo ancora troppa gente di fronte a queste problematiche gira la faccia dall'altra parte, come se fosse una questione che non lo toccherà mai. Questa indifferenza rischia di rendere normale un comportamento gravissimo".

'I muri del silenzio' è un libro di 100 pagine, che raccoglie scatti già condivisi durante la mostra del novembre 2019, e scatti nuovi e più recenti. In totale sono 75 i volti di persone note e meno note che hanno voluto sostenere il progetto, nato lo scorso anno con una mostra fotografica allestita alla Camera dei Deputati, a Palazzo San Macuto a Roma, e diventato un libro fotografico in edizione limitata, il cui ricavato andrà a sostegno di donne vittime di violenza. (ANSA).