Influenza: anziano fa esposto Procura Brescia su vaccino

(ANSA) - BRESCIA, 24 NOV - Ha presentato un esposto in Procura contro ignoti dopo che i medici gli hanno rimandato l'appuntamento per la somministrazione del vaccino antinfluenzale "perché la dose non era più disponibile". Per questo, un 72enne di Palazzolo ha presentato un esposto in procura a Brescia.

"Perché questi ritardi per una categoria a rischio come viene considerata quella degli anziani?" chiede il 72enne che aggiunge: "non accuso nessuno ma voglio sapere se l'appalto per i vaccini in Lombardia ha seguito l'iter corretto". (ANSA).