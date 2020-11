Calcio: Europa League; inglese Pawson arbitra il Milan

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sarà Craig Pawson, arbitro inglese, a dirigere Lille-Milan, partita del gruppo H di Europa League in programma giovedi' alle 18.55.

Cluj-Roma, in programma sempre giovedi' alle 21 e valida per il gruppo A, sara' diretta dall'austriaco Harald Lechner.

Infine Napoli-Rijeka, gruppo F, in campo giovedi' alle 21: il direttore di gara designato è il turco Halis Özkahya . (ANSA).