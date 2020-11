Attacchi informatici a Bancomat, sgominata organizzazione

(ANSA) - MONZA, 24 NOV - Trentacinque colpi realizzati, altri 20 sospetti e un bottino di 800mila euro in soli sette mesi: sono questi i numeri di un'organizzazione di moldavi che assaltava gli sportelli Bancomat in Italia e all'estero sgominata dai carabinieri di Monza. Lo ha reso noto il Comando provinciale del capoluogo, che ha indagato 12 persone (6 arrestati, 3 sono attualmente ristretti in Polonia, uno è rientrato in Moldavia prima di essere fermato e 2 potrebbero non essere più sul territorio italiano), nello scorso fine settimana, nelle province di Monza e Brianza, Milano, Bologna, Modena, Vicenza, Mantova e Parma, a seguito di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Monza, per le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati.

L'indagine, avviata dal Nucleo Investigativo di Monza nello scorso mese di settembre, ha consentito di documentare numerosi attacchi informatici denominati 'black box' ai danni di sportelli bancomat, consistenti nell'"accreditarsi" come "amministratore di sistema" per poi ottenere l'erogazione di tutto il contante dagli ATM. (ANSA).