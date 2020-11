Violenza donne: panchine rosse a Comune e Università Pavia

(ANSA) - PAVIA, 23 NOV - Le più importanti istituzioni di Pavia si mobilitano in occasione della Giornata internazionale per l' eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà mercoledì 25 novembre. Nell'aiuola antistante Palazzo Mezzabarba, sede del municipio, e in un cortile della sede centrale dell'Università, verranno posizionate due panchine rosse, come segno dell'impegno di Comune e Ateneo nel contrasto del fenomeno e come simbolo di sensibilizzazione della cittadinanza.

"L'Università di Pavia è in prima fila, in questa giornata contro la violenza sulle donne, per combattere un fenomeno tanto abietto quanto ancora ampiamente diffuso - dichiara il rettore Francesco Svelto - Anzi, nel periodo di lockdown si è evidenziato un netto incremento delle violenze domestiche. Il nostro contributo seppur piccolo intende sensibilizzare tutti i cittadini a valori democratici e universali, a partire dal rispetto di genere".

In piazza della Vittoria, il "cuore" della città, è stata posizionata una grande "scarpa rossa" divenuta simbolo della ricorrenza: l'opera, realizzata dai tecnici della direzione artistica del Teatro alla Scala di Milano, era stata donata nel 2017 al Comune dalle sezioni locali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

L'Amministrazione comunale promuove inoltre, tramite i canali social dell'assessorato alle Pari Opportunità, l'iniziativa "Progettare la Parità in Lombardia". (ANSA).