Violenza donne: 117 'codici rossi' a BS

(ANSA) - BRECIA, 23 NOV - "Nell'arco di quest'ultimo anno, a fronte di 112 richieste, delle quali 25 respinte per mancanza di presupposti, sono stati emessi nella provincia di Brescia 18 ammonimenti da parte del questore". Lo rende noto la questura di Brescia che fa il punto della situazione sul tema della violenza sulle donne.

"L'età medie delle donne che chiede un intervento delle forze dell'ordine è di 40 anni e la maggior parte di esse, sono sposate con figli". Nell'ultimo anno la Squadra Mobile ha svolto attività in relazione a 117 casi da "Codice Rosso" e durante lo stesso periodo, ha dato esecuzione a nove misure cautelari in carcere, 2 ai domiciliari ed emesso 5 misure cautelari di divieto di avvicinamento e 2 di allontanamento dalla casa famiglia. (ANSA).