Ferisce moglie e suocera:migliora 62enne

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Niguarda la donna di 62 anni che ieri è stata accoltellata, così come la madre, dal marito Giuseppe Bianco nella loro casa di via Lambruschini a Milano.

Stabile la moglie di Bianco è stata trasferita in un reparto di degenza, mentre resta in gravissime condizioni la suocera di 92 anni che è in prognosi riservata in terapia intensiva.

