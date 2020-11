Calcio: Gasperini candidato coach 2021 "mondo ci apprezza"

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Altro importante riconoscimento per Gian Piero Gasperini, che è stato inserito tra i cinque candidati per il premio Coach of the year dei Globe Soccer Awards. L'allenatore dell'Atalanta concorrerà con Flick del Bayern Monaco (campione d'Europa), Lopetegui del Siviglia (vincitore dell'Europa League), Klopp del Liverpool (campione d'Inghilterra) e Tuchel del PSG (campione di Francia e finalista in Champions League). L'ennesima soddisfazione per Gasperini, a due giorni dalla sfida di Anfield contro i Reds.

Sorpreso per questa candidatura? "Un po' sorpreso sì, è una nomination importante - le sue parole a Sky Sport -. L'ultima stagione è stata importante per l'Atalanta, è il risultato di quest'annata. La sorpresa resta, cercheremo di confermare di averla meritata. È un riconoscimento prestigioso a prescindere, anche una soddisfazione per tutto l'ambiente Atalanta e per quel che ha rappresentato. È un qualcosa di diverso, che è piaciuto un po' a tutti. Fa parte dei riconoscimenti che abbiamo ottenuto, non solo in Italia, ma evidentemente anche a livello mondiale". (ANSA).