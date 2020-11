Ad Inter, tetto a salari per sopravvivenza del calcio

- MILANO, 23 NOV - Il tema di calmierare gli stipendi dei calciatori "è essenziale che sia affrontato il prima possibile per garantire la continuità e la sopravvivenza del sistema". Lo ha sottolineato l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, parlando delle prospettive dell'industria dello sport nell'emergenza Covid in un appuntamento online organizzato da Rcs Academy. "Il problema nasce ben prima della pandemia, è giusto che facciamo autocritica - ha premesso Antonello -. A questo punto però il tema è diventato insostenibile per i club. Oggi, nel post Covid, l'incidenza dei salari sul fatturato sfiora il 70-80%: con questi dati non c'è industria che possa reggere a lungo senza una riforma".