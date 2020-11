(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Anche questa domenica lezioni 'carbonare' all'aperto a Milano, organizzate da Priorità alla Scuola per ricordare "le lezioni mancanti in zona rossa a tutti i ragazzi della seconda media".

Dopo le prime lezioni al parco Sempione e in piazza Aspromonte, oggi gli aderenti alla piattaforma che chiede la riapertura in sicurezza delle scuole si sono ritrovati in piazzale Brescia e di nuovo in piazza Aspromonte, sempre portando sulla schiena un cartello con scritto il nome di un libro o un autore da far entrare in classe.

"Un segno che si ripete ogni settimana, per dire che la lotta continua e non si fermerà.

Saremo ogni domenica pomeriggio - annunciano gli organizzatori - nei parchi, negli spazi verdi dei quartieri, fino a che le scuole di ogni ordine e grado non saranno tornate in presenza e sicurezza. Fino a che non avremo una città in cui non si metta in lockdown l'essenziale". (ANSA).