L'arcivescovo di Milano negativo, non ha più il covid

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Dopo la positività al Covid-19 riscontrata il 30 ottobre scorso, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, si è sottoposto oggi a un nuovo tampone, che ha dato esito negativo.

L'arcivescovo - spiega una nota della Diocesi - può dunque interrompere l'isolamento fiduciario, trascorso senza alcuna sintomatologia, e riprendere i suoi impegni pubblici, a partire dalla celebrazione della Santa Messa in Duomo, domani alle 17 e 30.

Monsignor Delpini "ringrazia tutti coloro che in queste settimane hanno pregato per lui e gli hanno fatto giungere messaggi di affetto e incoraggiamento". (ANSA).