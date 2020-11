Dai negozi di Bergamo consegne a domicilio superveloci

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Mezza giornata per una consegna o, con un piccolo sovrapprezzo, novanta minuti: a Bergamo lo shopping nei negozi locali diventa smart con l'accordo firmato dal distretto urbano del Commercio con il Comune e Poste italiane.

La merce acquistata direttamente in negozio (da marketplace o dai social degli esercizi) viene consegnata con mezzi ecosostenibili, elettrici o ibridi, per ora in città e nei comuni vicini.

Con una spesa minima stabilita la consegna per il cliente è gratuita e avviene appunto in mezza giornata, con un sovrapprezzo in novanta minuti.

"Credo che questo servizio sia una forte leva differenziante rispetto ad altre polarità commerciali e anche ai colossi di internet: la comodità della consegna a casa - ha spiegato il presidente del Distretto Nicola Viscardi - senza rinunciare alla professionalità dei nostri esercenti, un servizio più rapido di molte piattaforme e, non ultima, una modalità di consegna ecologica e sostenibile".

Per ora a Bergamo Smart Shopping hanno aderito un centinaio di negozi ma la previsione è che il numero aumenterà, come aumenteranno le zone servite. (ANSA).