Calcio:Conte,risultati insoddisfacenti, potevamo fare meglio

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Sono d'accordo sul fatto che i risultati non siano stati soddisfacenti. Sicuramente potevamo fare meglio": il tecnico dell'Inter Antonio Conte non è soddisfatto dei risultati ottenuti finora dai nerazzurri che devono essere più efficaci soprattutto in fase di realizzazione.

L' atteggiamento in campo invece lo convince. "Per quel che stiamo mostrando - dice - mi auguro di rivedere le stesse cose e di portare a casa un risultato positivo perché alla fine anche se domini le partite e crei situazioni da gol ma pareggi o perdi si vede il bicchiere mezzo vuoto. Dobbiamo cercare di fare risultato perché questo cambia i giudizi e gli umori". (ANSA).