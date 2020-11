Scuola: studenti fanno lezione fuori scuola per protesta

(ANSA) - BRESCIA, 20 NOV - Hanno seguito la lezione fuori dal portone della loro scuola chiusa per Covid. E' accaduto a Brescia al Liceo Scientifico Calini, con i quattro rappresentanti d'istituto che hanno deciso di seguire l'esempio di alcuni studenti torinesi e, con il sostegno della dirigenza, hanno svolto le lezioni fuori da scuola, al loro banco e con il computer connesso per seguire la lezione online.

"Vogliamo tornare in classe, basta didattica a distanza" hanno detto i quattro studenti.

In diverse città italiane gli studenti di 'School for future' oggi sono tornati a fare didattica a distanza davanti alle loro scuole per chiedere di tornare in aula. A Milano i ragazzi si sono trovati davanti alla Scuola media Massa e davanti al Liceo Severi, a Padova al Liceo Curiel, a Roma al Liceo Visconti; a Firenze dinnanzi alla Scuola media Dino Compagni, a Torino al Liceo Gioberti. (ANSA).