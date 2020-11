Sala, città avrà nuovo centro sportivo

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Da gennaio Milano avrà un nuovo Centro sportivo, il Parri Mengoni vicino a Bisceglie, "un centro che è stato fermo per molto tempo per lavori importanti ma che riapriremo a gennaio, con una piscina, una palestra, oltre al fatto che c'è anche un palazzetto per basket, volley e tre campi da calcetto", come ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social.

"Questo è un esempio di periferia, molto spesso disegniamo sotto questa accezione un mondo fatto di problemi, che spesso ci sono, da realtà da migliorare, e spesso ci sono, ma a volte le periferie sono anche queste - ha aggiunto -. Ci sono nuovi sviluppi residenziali assolutamente gradevoli e per fortuna a prezzi contenuti e altri ce ne saranno. L'idea è sempre quella di rigenerare e non portare via verde anzi di valorizzarlo".

