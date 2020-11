Fisco: evade 2,5 mln, sequestrati immobili e auto di lusso

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Mantova hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 2,5 milioni di euro in base a un provvedimento emesso dal gip della città virgiliana nei confronti di un professionista nel campo dell'ingegneria edile.

Dopo di due verifiche fiscali è stata contestata una consistente evasione fiscale realizzata con fatture per operazioni inesistenti e omettendo di versare l'Iva.

Il meccanismo si basava su numerose società "cartiere" (imprese prive operatività, utilizzate anche per emettere fatture false) per gli anni d'imposta dal 2012 al 2016.

Il sequestro, finalizzato alla confisca, ha interessato sette immobili tra Mantova e Verona, ingenti disponibilità finanziarie e tre auto sportive di valore. (ANSA).