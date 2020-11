A Milano 28 mila nuove piante

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Sono oltre 114 mila le nuove piante che arriveranno nella Città metropolitana di Milano, di cui circa 28 mila nel Comune di Milano che ha ormai superato i 500 mila alberi. I dati sono stati diffusi dal Comune di Milano in occasione della Giornata dedicata agli alberi, che si terrà sabato, e che corrisponde anche con l'avvio della nuova stagione agronomica con la quale, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, riprende Forestami la campagna di Forestazione nel Comune di Milano e nella Città Metropolitana di Milano.

"Il piano di piantumazioni per il 2020/21 che prevede circa 28 mila piante a Milano insieme all'ambizioso obiettivo di Forestami di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nei Comuni della Città metropolitana, grazie anche al sostegno di privati e singoli cittadini, racconta l'importanza della forestazione urbana nel percorso di sostenibilità che Milano ha intrapreso da tempo per migliorare la qualità dell'ambiente", ha commentato il sindaco, Giuseppe Sala. (ANSA).