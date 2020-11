Sala, Milano migliora ma sistema sanitario sotto pressione

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "A Milano le cose stanno migliorando, significativamente se guardassimo solo all'Rt. Ma il sistema sanitario è ancora sotto pressione. Dobbiamo avere ancora pazienza. E poi potremo un po' riaprire. Anche le scuole, spero fortemente". E' il pensiero espresso in un post Facebook dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha postato una foto di due mamme che manifestano davanti alla sede del Comune per tornare alla didattica in presenza.

"Loro sono Lisa e Gaia, due mamme del comitato 'A scuola' di cui fanno parte genitori, insegnanti e studenti. Ogni giorno dei loro rappresentanti manifestano silenziosamente davanti a Palazzo Marino", ha aggiunto. (ANSA).