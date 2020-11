Evasore tenta di corrompere finanzieri

(ANSA) - BRESCIA, 19 NOV - Ha tentato di corrompere gli uomini della Guardia di Finanza offrendo 70mila euro in contanti, così un imprenditore di 65 anni di origini siciliane e titolare di un'azienda a Lograto, nel Bresciano, è stato arrestato per istigazione alla corruzione.

Il Tribunale di Brescia lo ha condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere e disposto nei suoi confronti la confisca di denaro contante per 779.000 euro sequestrati durante la perquisizione.

La somma trovata era assolutamente incoerente con i 160mila euro lordi dichiarati complessivamente negli ultimi 20 anni dall'intero suo nucleo familiare. (ANSA).