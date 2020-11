COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Giornata pesante in Lombardia sul fronte sanitario: con 165 nuove vittime, la Lombardia supera i 20 mila decessi per Covid da inizio pandemia, per un totale di 20.015 deceduti. Diminuisce di 32 persone il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi, che sono 8.291. Sono 12 i nuovi ingressi in terapia intensiva per un totale di 915 ricoverati. I tamponi effettuati sono 37.595 e 7.453 i nuovi positivi, con un rapporto del 19,8%. I guariti o dimessi sono 3.791. Guardando alle province, Milano è quella con più contagi, 2.928, di cui 1.134 in città. Sempre alti i numeri di Monza e Brianza con 873 nuovi casi; di Varese con 657 e Como con 645.

"Oggi, per la prima volta dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo", ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook. "Un nuovo piccolo segnale di miglioramento.

Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa", ha scritto. Sempre il Governatore oggi ha incontrato gli studenti di alcuni licei milanesi che da circa un mese manifestano contro la didattica a distanza seguendo le lezioni on line sotto la sede della Regione. "Un confronto molto interessante e costruttivo", ha sottolineato Fontana che ha portato loro del the caldo. Intanto continuano le difficoltà delle strutture ospedaliere: "Non ce la facciamo più, abbiamo superato il limite delle nostre possibilità. Per questo ci serve aiuto", ha spiegato in un appello Rosario Canino, direttore sanitario dell'Asst di Cremona che chiede ai medici anestesisti di farsi avanti, anche per continuare a garantire il funzionamento dei reparti non Covid degli ospedali di Cremona e Oglio Po.

"Accogliamo anche professionisti in pensione", ha chiarito.

Il Comune di Milano ha annullata la tradizionale fiera di Sant'Ambrogio, quella degli 'Oh Bej Oh Bej', che si sarebbe dovuta tenere dal 5 all'8 dicembre. (ANSA).