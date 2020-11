A Milano annullata tradizionale fiera di Sant'Ambrogio

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - L'ipotesi era già circolata ma adesso è ufficiale: il Comune di Milano ha disposto l'annullamento della tradizionale fiera di Sant'Ambrogio, quella degli 'Oh Bej Oh Bej', che si sarebbe dovuta tenere dal 5 all'8 dicembre.

La fiera è stata annullata a causa del Covid. Dato che il decreto del governo per contenere il contagio avrà affetto fino al 3 dicembre e "l'evoluzione dello stato epidemiologico in atto non consente di prevedere se tali misure saranno ulteriormente prorogate" e che la fiera "è un'iniziativa commerciale su area pubblica di particolare complessità - come si legge nel documento del Comune - che contempla la presenza di oltre 400 operatori, la complessità dell'evento richiede l'adozione per tempo di adeguate misure organizzative". Data l'incertezza dovuta all'epidemia il Comune non può attivare queste attività organizzative per tempo e per questo la fiera è stata annullata.

(ANSA).