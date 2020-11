Generali: conferma strategie e target del piano 2021

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Generali conferma la strategia e il pieno impegno nel raggiungimento dei target finanziari del piano al 2021. In particolare prevede un aumento degli utili per azione 2018-2021 a un tasso annuo composto di crescita fra il 6 e l'8% e dividendi in aumento nell'arco del piano a 4,5-5 miliardi con un payout del 55%-65%, soggetto tuttavia alle decisioni delle authority.

"L'esecuzione disciplinata della strategia, il focus sull'eccellenza tecnica, una forte rete distributiva e un modello di business diversificato" sono i "punti di forza, insieme alla nostra solidità patrimoniale e alla eccellenza nell'innovazione" che "ci permettono di essere pienamente impegnati nel raggiungimento dei target finanziari della nostra strategia e di essere ben posizionati per cogliere future opportunità, ha affermato il Group Ceo di Generali, Philippe Donnet. (ANSA).