COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Sono 182 i decessi legati al covid registrati oggi in Lombardia, con 7.633 nuovi positivi e un rapporto contagiati/tamponi pari al 20%. Nove i nuovi ingressi in terapia intensiva, 172 negli altri reparti. Le province più colpite sono sempre Milano, con 2.565 nuovi casi, e Varese con 1.683.

"Abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale. In base ai numeri rientreremmo oggi in una zona arancione" ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il Dpcm dice però che questi numeri devono essere confermati per due settimane, quindi - ha aggiunto - noi fino al 27 novembre continueremo a rimanere in zona rossa". Secondo il governatore, "adesso siamo in una fase in cui camminiamo in pianura e presto inizierà la discesa".

Poco incoraggiante lo scenario prospettato da Massimo Galli, direttore dell'Istituto di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco. "Di morti - ha detto - ne vedremo ancora tanti perché certi processi sono in atto. Le infezione avvenute nei giorni scorsi producono effetti e siamo pericolosamente vicini alla soglia dei 4.000 pazienti in rianimazione. Ma purtroppo le terapie intensive si svuotano più con i decessi che per le guarigioni".

Intanto la commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge numero che prevede maggiori risorse agli enti gestori delle rsa, forniture di dpi ai medici di famiglia e bonus economico dedicato ai medici specializzandi impiegati nella gestione della pandemia.

La carenza di operatori sanitari pesa molto sugli ospedali.

Ad esempio, ci sono attualmente 80 positivi tra i dipendenti dell'Asst di Melegnano e della Martesana. E secondo il sindacato Nursind, all'ospedale di Vimercate di notte ci sono solo 2 infermieri per 53 malati. (ANSA).