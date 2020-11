Salute: idratazione aiuta ad alleviare i dolori articolari

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Può aiutare ad alleviare i dolori articolari una corretta idratazione dato che non esiste organo o parte del corpo che non abbia bisogno di essere idratato per funzionare correttamente. E' quanto spiega l'Osservatorio Sanpellegrino, sottolineando che la disidratazione può favorire l'osteoporosi e altre degenerazioni muscoloscheletriche.

Anche le ossa e le articolazioni hanno quindi bisogno di un'adeguata idratazione per rimanere sane e funzionali. Tra le patologie croniche più diffuse in Italia troviamo l'artrosi/artrite (16,4% della popolazione) e l'osteoporosi (8,1%) e, a supporto delle varie terapie necessarie per curare queste condizioni, ci sono anche acque che, ricche di sali di calcio, magnesio ed altri microelementi, sviluppano un sinergismo positivo sia per il metabolismo minerale dell'organismo che per una migliore azione dei farmaci.

"Il dolore articolare si verifica di solito quando la cartilagine è stata indebolita o danneggiata, il che porta a sintomi tipici come l'infiammazione" - spiega il professor Umberto Solimene dell'Università degli Studi di Milano ed esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino - "L'acqua aiuta a mantenere le articolazioni "lubrificate e flessibili:" il fluido sinoviale che lubrifica direttamente le articolazioni e riduce l'attrito tra le cartilagini è costituito infatti principalmente da acqua".

Non sono solo le articolazioni ad aver bisogno di acqua per rendere al meglio, ma anche le ossa, dato che hanno bisogno di calcio e di altri nutrienti chiave per rimanere in condizioni di salute. L'acqua è essenziale per trasportare calcio e altre sostanze nutritive in tutto il corpo e per rimuovere le tossine che se, non eliminate, si accumulerebbero anche nelle ossa.

Tutto ciò può causare diversi problemi tra cui l'infiammazione, l'indebolimento e la perdita di densità ossea. (ANSA).