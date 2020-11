Lombardia: Rosa Camuna a medici, Carla Fracci e Atalanta

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Le dottoresse dell'Asst di Lodi Annalisa Malara e Laura Ricevuti che scoprirono a Codogno il primo caso di Coronavirus in Italia, la snowboarder bergamasca Michela Moioli, l'Atalanta Calcio, il campione di ciclismo Felice Gimondi scomparso lo scorso anno, Carla Fracci e il filosofo Carlo Sini sono tra i vincitori del Premio Rosa Camuna 2020, la massima onorificenza riconosciuta ogni anno dalla Regione Lombardia. La cerimonia di premiazione si è svolta quest'anno nell'Aula di Palazzo Pirelli ma senza la presenza dei vincitori, a causa delle regole imposte dal Covid.

"Oggi - ha detto il governatore Attilio Fontana - vuole essere un momento in cui celebriamo e rendiamo omaggio ai lombardi che nonostante le difficoltà lavorano per il bene della nostra comunità". Fontana ha ringraziato "tutti i premiati e anche tutti i lombardi per la resilienza e il coraggio che stanno dimostrando in questo difficile periodo. I premiati vanno dal volontariato, allo sport, alla cultura, alla medicina, all'arte. Nel complesso sono stati assegnati 5 premi del Consiglio regionale e 10 menzioni. Sette inoltre i premi speciali assegnati dal presidente Fontana. (ANSA).