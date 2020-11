Da Malpensa giovedì primo volo Covid-free per la Cina

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Malpensa annuncia il primo volo Covid-free per la Cina. Il progetto pilota dello scalo varesino prevede che, a partire da giovedì prossimo, i passeggeri che si imbarcheranno sul volo settimanale operato dalla Neos per Nanchino vengano sottoposti a tampone rapido, a spese della compagnia aerea.

Malpensa è anche in contatto con un vettore statunitense intenzionato a replicare il progetto verso una destinazione Usa.

