Covid: in Lombardia aumentano i decessi, +202

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Con 38.283 tamponi effettuati sono 8.488 i nuovi positivi in Lombardia con il rapporto tra positivi e tamponi stabile al 22% (ieri 22,8%). Raddoppiano i decessi rispetto a ieri, passando da 99 a 202 per un totale complessivo di 19.668 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 4.018. Crescono i ricoverati in terapia intensiva (+39, 894) e negli altri reparti (+250, 8.151).

Tra le zone più colpite ci sono sempre la città metropolitana di Milano con 2.356 nuovi casi, di cui 902 a Milano città, la provincia di Varese con 1.830, di Como con 1.024 e di Monza e Brianza con 894. (ANSA).