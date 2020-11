COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - In Lombardia raddoppiano i decessi rispetto a ieri, passando da 99 a 202 per un totale complessivo di 19.668 morti dall'inizio della pandemia. Commovente la storia di due anziani residenti a a Sesto San Giovanni e sposati da 63 anni: se ne sono andati a distanza di un'ora, domenica pomeriggio: 83 anni lei e 82 lui.

In alcune province la pressione sul sistema ospedaliero sta diventando insostenibile. L'Asst di Monza (in provincia oggi Monza e Brianza con 894 nuovi casi) sta valutando la possibilità di chiedere aiuto alle forze armate. Tra il San Gerardo e l'ospedale di Desio sono 504 i pazienti Covid ricoverati.

Insieme a quella sanitaria, morde la crisi economica. Ammonta a 167 milioni di euro il pacchetto di indennizzi per categorie, imprese, professionisti e lavoratori autonomi approvato dalla Giunta regionale della Lombardia. Lo ha annunciato oggi il governatore Attilio Fontana. E per rimettere in moto l'economia, Malpensa ha annunciato il primo volo Covid-free per la Cina. Il progetto pilota prevede che i passeggeri che si imbarcheranno sul volo Neos per Nanchino vengano sottoposti a tampone rapido.

La lotta al Covid passa anche attraverso scelte di forte suggestione. L'Albero della Vita, simbolo di Expo 2015 da oggi sarà illuminato di bianco "in onore dei medici e di tutto il personale sanitario". Le due onorificenze più prestigiose della Lombardia (L'Ambrogino d'oro del Comune di Milano e la Rosa Camuna della Regione) hanno visto protagonisti molti protagonisti del mondo della sanità e chi si è impegnato per contrastare il virus.

Una buona notizia arriva dal mondo dello spettacolo: Iva Zanicchi è stata dimessa oggi dall'ospedale di Vimercate in cui era ricoverata. Nell'ambito sportivo, infine, tre positività che riguardano Milan, Inter e Atalanta: il vice di Stefano Pioli (Giacomo Murelli), Kolarov e Malinovskyi. (ANSA).