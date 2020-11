Covid: Fontana, ha rallentato Lombardia ma non l'ha fiaccata

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "La pandemia ha rappresentato una battuta d'arresto nella crescita che la nostra Regione stava portando avanti fino a febbraio. La Lombardia è la più grande regione d'Italia e una delle prime in Europa, è l'unica che può confrontarsi con il mondo intero. Questo pandemia ha rallentato questo suo modo di essere ma sicuramente non l'ha bloccato, non l'ha fiaccato". E' quanto ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana nel suo intervento alla cerimonia annuale della Rosa Camuna, la massima onorificenza riconosciuta dalla Regione.

"Io sono convinto che questa voglia di reazione ci sia - ha aggiunto Fontana - e continuerà ad animarci finché non avremo sconfitto questo maledetto virus". (ANSA).