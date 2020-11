(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Topolino celebra il restauro della Vittoria Alata, scultura che si può ammirare a Brescia, con la storia Topolino e l'avventura della Minni Alata, disponibile da mercoledì 18 novembre.

Nel nuovo numero del fumetto, Trudy e Gambadilegno entrano al museo di Santa Giulia di Brescia per compiere un furto, ma restano in ostaggio di un ologramma didattico che racconta la storia della preziosa Minni Alata, ispirata alla statua di bronzo arrivata a Brescia durante l'Impero Romano e rinvenuta nel 1826 nel corso degli scavi archeologici del tempio romano.

Ora, un recente restauro ne ha rinvigorito la bellezza, che presto si potrà ammirare in un nuovo allestimento all'interno del Capitolium di Brescia, ridisegnato dall'architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg.

Fondazione Brescia Musei e il Comune di Brescia, promotori insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Bergamo e Brescia del restauro condotto dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per sottolineare l'importanza del progetto, doneranno una copia del numero 3391 di Topolino a tutti i bambini della scuola primaria e infanzia di Brescia. (ANSA).