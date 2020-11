Influenza:a Mantova sospese prenotazioni vaccino per over-18

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Da oggi fino alla fine di novembre, "in attesa di ulteriori scorte", Asst di Mantova sospende momentaneamente le prenotazioni per le vaccinazioni antinfluenzali per pazienti con età superiore ai 18 anni.

Lo rende noto la stessa Asst la quale spiega che rimangono attive le prenotazione per gli utenti dai 2 ai 17 anni, per i quali è disponibile il Fluez Tetra, un vaccino spray studiato per la prevenzione dell'influenza. (ANSA).