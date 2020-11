Gori, a Bergamo malati di altre province

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "La mia città va abbastanza bene, gli ultimi dati ci dicono che i contagi sono cresciuti ma non in maniera troppo preoccupante, così che i nostri ospedali possano ospitare i malati di altre province lombarde più colpite". Lo ha spiegato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, intervenendo in diretta a Rtl 102.5.

"Detto questo, siamo zona rossa e i concittadini mi sembrano abbastanza rigorosi nel rispettare le misure di sicurezza.

Aspettiamo che questi valori che hanno reso la Lombardia zona rossa si abbassino, tanto da farci tornare a fare una vita quasi normale", ha concluso. (ANSA).