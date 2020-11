Dolce Gabbana lancia i DG Digital Show

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Dolce&Gabbana debutta nel see now buy now con il progetto DG Digital Show, una serie di sfilate digitali ospitate sulle piattaforme web e social del brand che presentano, per la prima volta, attraverso la passerella, collezioni Uomo e Donna immediatamente disponibili all'acquisto in boutique e sull'e-commerce. Inaugura i DG Digital Show la Collezione Donna "Walking In The Street", in cui i tratti distintivi del Dna di Dolce&Gabbana incontrano uno stile urbano disinvolto e rilassato.

Blazer sartoriali, denim boyfriend, sneaker e borse rievocano le atmosfere respirate per le strade delle grandi metropoli negli anni '90. (ANSA).