Covid: mamma positiva vede figlia prematura dopo 19 giorni

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Diventare genitori e poter vedere la propria bimba per la prima volta 19 giorni dopo la nascita, avvenuta con due mesi di anticipo. Un primo incontro rimandato perchè la madre ha scoperto di essere positiva al coronavirus subito dopo il parto, ma che non le ha impedito di far allattare la piccola con il suo latte. È l'esperienza vissuta da Stefano e Delizia, diventati genitori lo scorso maggio ma la cui storia è stata resa nota oggi dall'ospedale Niguarda di Milano, in occasione della Giornata della prematurità del 17 novembre.

