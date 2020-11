Covid: Lombardia, rapporto positivi-test 22,8%, boom guariti

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Con 18.037 tamponi effettuati sono 4.128 i nuovi positivi in Lombardia con un rapporto casi/tamponi pari al 22,8%, in crescita rispetto a ieri (20,8%). Sono in forte crescita i guariti/dimessi che sono ben 14.231. I nuovi decessi sono 99 per un totale di 19.466 decessi in regione dall'inizio della pandemia. Crescono i ricoveri in terapia intensiva (+18, 855) e negli altri reparti (+120, 7.901).

Dei nuovi casi positivi 1.526 sono nella città metropolitana di Milano, di cui 522 a Milano città, 764 a Monza e Brianza, 723 a Varese e 228 a Brescia. (ANSA).