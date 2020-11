Covid: Sala, crisi ha fatto crescere richieste di aiuto

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Il Comune di Milano "in rete con le altre realtà attive sul territorio, è pronto a mobilitarsi nuovamente, come fatto lo scorso marzo, per raggiungere chi ha più bisogno". Lo ha sottolineato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che questa mattina è andato a Villapizzone, quartiere della città, alla parrocchia di San Martino, per incontrare i volontari della Caritas Ambrosiana impegnati nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. "Si tratta di una comunità giovane e con molti bambini che in questo periodo fa più fatica a fronteggiare le nuove necessità generate dalla mancanza di lavoro - ha concluso -. A Villapizzone come in altri quartieri la crisi ha fatto crescere rapidamente le richieste di aiuto". (ANSA).