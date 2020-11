COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Torna a salire il rapporto tra tamponi e positivi in Lombardia, oggi pari al 22,8%. Ieri era 19,1%. I positivi sono 8.129 e purtroppo aumentano i decessi: 158 rispetto ai 118 di ieri.

L'emergenza sanitaria ha ripercussioni sull'economia. Oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato i volontari della Caritas Ambrosiana impegnati nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. La crisi ha fatto crescere le richieste di aiuto, ha detto il sindaco. Crisi che ovviamente sta picchiando duro sul tessuto produttivo: il 56% delle imprese della Lombardia, secondo i dati dello European Payment Report resi noti oggi, pensa di trovarsi in una fase di recessione. Tra le aziende lombarde, il 49% sta valutando di tagliare i costi per fronteggiare il calo dell'economia e il 10% progetta di vendere parte della propria azienda.

Sul dibattito relativo al Natale (potremo muoverci o saremo in lockdown?) è intervenuto oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine della visita a Milano del drive through per tamponi più grande d'Italia realizzato dall'Esercito. "Non c'è bisogno di regole - ha detto il ministro - per vivere il Natale da dare alle persone, lo fanno da sole, perché tutti siamo seri e responsabili".

Proprio tutti forse no. Continuano i controlli in tutta la regione e otto giovani sono stati multati per aver festeggiato un compleanno in casa a Brescia, in un appartamento nel quartiere Carmine. Dovranno pagare 400 euro di multa ciascuno.

Sul fronte sportivo, il Milan ha reso nota oggi la positività del tecnico Stefano Pioli. Il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio.

Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi, ma l'allenamento di oggi è stato cancellato.

