Salute: esperto, acqua fredda fa bene a corpo e mente

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Nuotare in acque fredde è una delle ultime cose che si ha voglia di fare durante la stagione autunnale ma, in realtà, ci sono notevoli benefici per la salute legati a questa particolare pratica. E' quanto spiega Hazel Rudder, medico di IPRS Health, che sulla testata del Gruppo Sanpellegrino In a Bottle elenca gli effetti positivi di questa pratica per la mente e per il corpo.

Gli effetti dell'acqua fredda sul sistema immunitario, ad esempio, sono stati ampiamente analizzati dato che aiuta ad aumentare il numero di globuli bianchi. Inoltre il nuoto in acque fredde attiva le endorfine e migliora la circolazione dato che fa bene alle vene, alle arterie e ai capillari.

Ci sono effetti positivi anche per bruciare calorie dato che il cuore deve pompare più velocemente nell'acqua fredda e il corpo deve lavorare di più per mantenere la temperatura corporea in equilibrio durante il nuoto. Per concludere il nuoto in acque fredde abbassa lo stress fisico e mentale. Uno studio pubblicato sul NCBI ha identificato il legame tra l'acqua fredda e la riduzione dello stress:. i nuotatori in acque fredde si dimostrano più calmi e rilassati. (ANSA).