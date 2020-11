Inter vince 1-0 contro il Monza in amichevole

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - È terminata 1-0 a favore dell'Inter l'amichevole disputata da Appiano Gentile tra i nerazzurri di Antonio Conte e il Monza di Cristian Brocchi. A decidere la sfida una rete del 17enne Franco Carboni, classe 2003 della Primavera interista, in una gara in cui Conte ha dato spazio soprattutto ai giovani, vista la presenza dei soli Radu, Ranocchia, Young, Darmian e Nainggolan tra i giocatori della prima squadra.

E' stata una partita particolare soprattutto per la prima volta alla Pinetina di Adriano Galliani, ad dei brianzoli ed ex ad del Milan. "Sicuramente è stata una sensazione particolare venire qui, non ci ero mai venuto nei 31 anni di Milan", le parole di Galliani a Sky Sport. (ANSA).