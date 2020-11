Covid: Gallera, a oggi attivate 157 Usca con 422 medici

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "A oggi rispetto alle 203 Usca e 400 medici assegnati alla Regione Lombardia abbiamo arruolato 422 medici per 157 Usca attivate". E' il dato fornito dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in commissione sanità. "Quindi il numero di medici è maggiore di quello previsto dalle indicazioni nazionali, mentre il numero di Usca è ormai molto vicino" ha spiegato Gallera.

"Il 90% dei positivi è asintomatico o paucisintomatico e non ha bisogno di essere ricoverato - ha detto Gallera - quindi le strategie sono i centri territoriali Covid, le Usca e il telemonitoraggio".

I centri territoriali attivati sul territorio lombardo sono 33, mentre "in questa fase sono 10 mila i cittadini malati Covid a domicilio seguiti dal telemonitoraggio". I 'Covid hotel" convenzionati con la Regione sono attualmente 18, per circa un migliaio di posti letto. (ANSA).