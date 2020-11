Covid: a Milano drive through per scuole, 500 test al giorno

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - A Milano da lunedì studenti e personale scolastico potranno sottoporsi al tampone per il coronavirus nel parcheggio del parco Trenno, sotto le tensostrutture del drive through allestito dall'Esercito, il più grande d'Italia, che consente di effettuare 500 test rapidi al giorno, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Come prova generale, fra oggi e domani viene sottoposto ai test il personale di Protezione civile e Polizia locale.

"La struttura potrà arrivare a 800 tamponi al giorno.

L'utilizzo prioritario sarà per le scuole ma, se ci saranno gli spazi, la apriremo anche ai pazienti sintomatici prenotati dai medici di medicina generale", ha spiegato il direttore generale dell'Ats di Milano, Walter Bergamaschi, che ha partecipato assieme al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'inaugurazione del drive through, realizzato in collaborazione con Comune di Milano, Esercito italiano, Protezione civile e Asst Santi Paolo e Carlo. "E' uno strumento ulteriore per accelerare l'opera di prevenzione - ha sottolineato Fontana -. In Lombardia abbiamo superato i 50mila tamponi al giorno, così possiamo più facilmente individuare le persone infette da isolare".

Nel parcheggio di circa 20mila metri quadri, i militari dell'Esercito in forza al Comando di Reazione Rapida della Nato in Italia hanno allestito 8 linee per i test rapidi, a cui si accede senza scendere dalla propria auto. Il risultato arriva nel giro di un quarto d'ora e, in caso di positività, ci si sottopone subito al tampone molecolare. Il Centro ospedaliero militare di Milano mette a disposizione il personale medico e sanitario mentre l'Asst Santi Paolo e Carlo gestisce tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi, oltre all'analisi dei tamponi molecolari. (ANSA).