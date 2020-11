ANSA-IL-PUNTO/COVID, boom di tamponi

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Continua ad aumentare la capacità di fare test della Lombardia e dalla prossima settimana sarà attivo il drive through più grande d'Italia allestito con la collaborazione dell'esercito nel parco di Trenno a Milano.

Sono stati oltre 55mila i tamponi processati per trovare 10.634 nuovi positivi in Lombardia con il rapporto in calo al 19,1% (ieri 21,6%). Cala anche l'Rt, che ieri a Milano era a 1,25, come ha spiegato il direttore generale dell'Ats del capoluogo lombardo, Walter Bergamaschi, dato che le "misure intraprese con l'ordinanza delle settimane scorse cominciano ad avere il loro effetto. "L'indice Rt è sempre superiore a 1, quindi i nuovi casi continuano ad aumentare ogni giorno, ma si sta avvicinando al valore di 1, che significa il valore di picco, in cui sostanzialmente il numero di contagi rimane stabile", ha spiegato. In Lombardia l'Rt si attesta intorno all'1,5, come ha detto in commissione Sanità l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che ha spiegato "l'efficacia delle misure del Dpcm" introdotto venerdì scorso si vedrà "tra qualche giorno".

Di certo prosegue l'allestimento di punti per fare i tamponi: a Milano da lunedì studenti e personale scolastico potranno sottoporsi al tampone per il coronavirus nel parcheggio del parco Trenno, sotto le tensostrutture del drive through allestito dall'Esercito, che consentirà di effettuare 500 test rapidi al giorno, con la possibilità di arrivare fino a 800, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14.

"E' uno strumento ulteriore per accelerare l'opera di prevenzione - ha sottolineato il governatore Attilio Fontana -.

In Lombardia abbiamo superato i 50mila tamponi al giorno, così possiamo più facilmente individuare le persone infette da isolare". (ANSA).