Stocchetti: 'Derisi per ospedale in Fiera, ma siamo tornati'

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Nino Stocchetti, direttore del Padiglione del Policlinico della Fiera di Milano, oggi in una conferenza stampa a Milano è tornato sulle polemiche scoppiate in primavera sulla struttura. "Ci hanno deriso - ha detto - perché non era più necessario, ma come cittadino sono stato felicissimo che siano arrivati meno malati del previsto.

Abbiamo scelto di non smantellarlo in estate, e quando è arrivata la seconda ondata siamo tornati e siamo riusciti a riaprire in tempo brevissimo". (ANSA).