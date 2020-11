Pessina "con maglia Italia ho realizzato un sogno"

(ANSA) - BERGAMO, 12 NOV - "Ho realizzato un pezzo di sogno".

All'indomani dell'esordio in Nazionale a Firenze, subentrando nel secondo tempo a Sandro Tonali nell'amichevole con l'Estonia, il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina ha affidato le sue emozioni azzurre al profilo Instagram: "C'è un sogno nel cuore di ogni bambino che inizi a giocare a pallone: indossare la maglia dell'Italia, cantare l'inno a squarciagola, segnare il goal decisivo nella finale dei mondiali", le parole del suo post corredato dalla fotogallery in campo. "Ieri ho realizzato un pezzo di quel sogno - chiude il nerazzurro -, pensando a tutti i sacrifici fatti per arrivare fin qui e all'immenso onore che ho provato ad indossare la maglia azzurra". (ANSA).