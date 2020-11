Furgone in fiamme al casello nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 12 NOV - Questa mattina i vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti per domare l' incendio di un furgone all'interno del casello autostradale di Gropello Cairoli (Pavia) dell'A7 Milano-Genova. Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo, lambendo pericolosamente la struttura del casello. Sono state necessariamente rapide le operazioni di spegnimento, per evitare che venisse danneggiata la parte soprastante del casello.

Durante l'intervento sono stati impegnati due mezzi dei vigili del fuoco (un'autopompa serbatoio e un'autobotte).

Nell'incendio (le cui cause devono ancora essere chiarite) non si sono registrati feriti. (ANSA).