Fontana: 'Sulla Regione sottoscrivo le parole di Salvini'

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Sottoscrivo in pieno le parole di Matteo Salvini". Interpellato dall'ANSA, il governatore Attilio Fontana commenta così le dichiarazioni rilasciate questa sera dal leader della Lega su un eventuale rimpasto nella giunta regionale della Lombardia. "In questo momento - prosegue Fontana - ho un solo obiettivo: lavorare per il bene della mia gente.

Che in termini pratici significa salvaguardare la salute dei lombardi, garantendo letti nelle terapie intensive, ricoveri negli ospedali e assistenza al domicilio". "In questi giorni poi - conclude Fontana - stiamo mettendo a punto anche un provvedimento che garantisca un concreto indennizzo economico alle categorie produttive che si trovano maggiormente in difficoltà".

"In questo momento - aveva detto Salvini a 'Porta a Porta' - non abbiamo tempo per rimpasti, ma vogliamo aiutare le persone".

