Fontana, per Natale cose andranno gradualmente meglio

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Mi auguro proprio di no, sono convinto che le cose andranno gradualmente a posto". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo, stamani, ospite di Rtl 102.5, a una domanda sulle persistenza del Covid anche a Natale.

"Però una cosa bisogna anche dirla ai cittadini, non lasciatevi prendere dalle violazioni, delle mascherine", sottolineando la necessità del rigore verso le disposizioni sanitarie per salvaguardare il periodo d Natale. (ANSA).