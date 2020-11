COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Tornano a crescere i contagi in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono 9.291 i nuovi casi (ieri 8.180) e 187 i morti in regione, ma diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (+18, ieri +56). Anche in mattinata non erano mancate delle note positive. "L'Rt di Milano - secondo il direttore generale dell'Ats locale, Walter Bergamaschi - oggi è attorno a 1.25, con il lockdown si sta riducendo di giorno in giorno e si è quasi dimezzato rispetto al momento di picco".

Notizie meno buone arrivano dagli ospedali, sempre più in difficoltà, e dai medici che hanno aderito fino ad oggi alla richiesta di fare i tamponi nei loro studi: solo 232 su 2.500, meno del 10%.

A proposito di medici, ha preso servizio nell'ospedale Fiera di Milano Annalisa Malara, che ha scoperto il primo paziente di Covid in Italia. E' arrivata ieri da Lodi insieme a due suoi colleghi. Ospedale in fiera per il quale "siamo stati derisi", ha ricordato oggi Nino Stocchetti, direttore del Padiglione del Policlinico. Ma "abbiamo scelto di non smantellarlo in estate, e quando è arrivata la seconda ondata siamo riusciti a riaprire in tempo brevissimo".

Sulla situazione generale resta pessimista l'infettivologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco, dove c'è "una situazione di pressione molto significativa". "Abbiamo vanificato il lockdown" ha detto Galli.

Continuano i controlli per verificare il rispetto delle ultime restrizioni. A Milano è stato chiuso un ristorante dietro piazza Duomo: la Polizia locale ha trovato 18 persone intente a consumare bevande e alimenti al suo interno. Chiusi anche tre circoli privati e una macelleria.

L'Olimpia Milano, infine, non partirà per la Russia dove domani avrebbe dovuto affrontare il Khimki: Eurolega ha disposto il rinvio della gara, in quanto l'attività del club italiano è sospesa per troppi casi Covid. (ANSA).